Unbekannte legten in Magdeburg zwei Feuer. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg l Am 5. Januar 2020 musste die Feuerwehr am frühen Morgen zu zwei Bränden im Magdeburger Stadtteil Sudenburg ausrücken. Zunächst steckten unbekannte Täter gegen 2.35 Uhr einen Sonnenschirm vor einer Gaststätte in der Halberstädter Straße an.

Kurz darauf brannte in unmittelbarer Nähe ein Müllcontainer. Beide Feuer konnten schnell gelöscht werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können.