Bei einem Unfall ist in Magdeburg ein Fußgänger verletzt worden. Der am Unfall beteiligte Autofahrer beging Unfallflucht.

Magdeburg (vs) l In der Neuen Neustadt hat sich in Magdeburg am 14. September 2019 gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht ereignet. Auf der Pettenkoferstraße hatte ein Fußgänger beabsichtigt, die Fahrbahn zu überqueren. Dabei wurde er von einem Fahrzeug angefahren. Vermutlich handelt es sich um einen schwarzen VW Touareg.

Dieser hatte verbotenerweise die Unfallstelle nach dem Zusammenstoß in Richtung Schöppensteg verlassen. Bei dem Unfall war von dem Auto der rechte Außenspiegel abgerissen und am Unfallort liegen geblieben. Der Fußgänger wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer und zum Unfallhergang nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3292 entgegen.