Magdeburg (vs) l Eine besonders schöne Schlange ist seit Frühling 2019 im Zoo Magdeburg in der Zoowelle gegenüber der Kasse zu bestaunen. Eine weibliche Rotkopf-Python, oder auch nur Woma-Python (Aspidites ramsayi) genannt, bewohnt ein vollständig neu dekoriertes Terrarium direkt am Eingang, teilte der Zoo mit. Sie hat eine rötlich-orange schimmernde Kopffärbung.

Ganz der australischen Heimat der Pythons nachempfunden, windet sich die elegante, etwa 150 Zentimeter lange Schlange im roten Sand und der halbwüstenartigen Einrichtung.

Nachtaktive Würgeschlange

Womas sind vorwiegend nachtaktiv. Ihre Beutetiere, vor allem Reptilien und kleine Beuteltiere, finden sie oft in unterirdischen Bauten. Allerdings ist es dort meist sehr eng. Da bleibt kaum Platz, um das Lieblingsfutter ganz nach Python-Art zu erwürgen. Doch die Womas haben einen Trick: Sie drängen ihre Beute einfach gegen eine Wand des Ganges. So wird das Tier erstickt beziehungsweise erdrückt.

Aufgrund von Lebensraumverlust gilt die Woma vielerorts als bedroht. Da das Verbreitungsgebiet eine riesige Fläche umfasst, gilt die Art aber insgesamt noch nicht als gefährdet.

Python bei Schlangenfreunden beliebt

In menschlicher Obhut ist die Woma sehr umgänglich und wegen ihres Wesens und der schönen Zeichnung sehr beliebt. Ein vielfältig strukturiertes Terrarium ermöglicht dem wechselwarmen Reptil frei zwischen verschiedenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereichen zu wählen.

Das mit zwölf Jahren ausgewachsene Weibchen, welches nun im Zoo Magdeburg lebt, kommt aus dem Bestand eines Zoofreundes und Privatzüchters dieser Art aus Berlin.

