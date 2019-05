Im Zoo Magdeburg wird im Mai die Geburt einer Giraffe erwartet. Ein einmaliger Blick auf das Ereignis ist hier via Livecam möglich.

Magdeburg l Mit Spannung warten im Zoo Magdeburg die Tierpfleger auf die Geburt einer Giraffe. Die elfjährige Giraffenkuh Femke ist tragend. Der Nachwuchs wird noch im Mai 2019 erwartet.

Via Livecam wird die Geburt des Giraffen-Babys in alle Welt übertragen. Und aus aller Welt fiebern Tierfreunde schon jetzt mit. Denn die Livecams sind bereits geschaltet. Hier gibt es den direkten Blick in den Stall auf genau die Stelle, wo sich die Geburt der kleinen Giraffe mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Tagen ereignen wird.

Für Femke ist es die dritte Geburt. Tochter Shani wurde im Februar 2014 im Zoo Magdeburg geboren und lebt auch heute noch mit im Giraffenhaus. Der zweite Nachwuchs vom September 2017 starb noch am Tag der Geburt. Jetzt heißt es Daumendrücken für Giraffen-Baby Nummer 3.

Eine Livecam ist nicht nur im Giraffenhaus selbst, sondern auch auf der Außenanlage angebracht. Denn Femke, Shani und die 2018 zugezogene Zarah sind tagsüber auch gern auf der Außenanlage unterwegs, manchmal auch außerhalb des Kamerabereichs. Einen Blick auf das Gelände vor dem Giraffenhaus kann man hier wagen.

