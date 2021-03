Die drei weißen Löwenkinder Mufassa, Mali und Sari warten im Magdeburger Zoo auf ihren Umzug in einen anderen Zoo. Derzeit werden sie an die Transportkisten gewöhnt. Foto: Uli Lücke

Die drei Weißen Löwenkinder aus dem Zoo Magdeburg ziehen bald nach Thüringen um. Es ist der vorerst letzte Nachwuchs.

Magdeburg l Noch lautet ihre Adresse Zooallee 1 in Magdeburg. Ihr Zuhause ist gleich schräg hinter den Giraffen. Doch in den nächsten Wochen – am besten noch im März 2021 – sollen die drei Weißen Löwenkinder Mali, Sari und Mufassa aus Magdeburg in den Tierpark nach Gera umziehen, in die Straße des Friedens.



Friedliche Ruhe wird dann auch wieder in Magdeburgs Löwen-Anlage einkehren. Denn es ist Zeit, dass der Nachwuchs – inzwischen über ein Jahr alt – endlich das „Nest“ verlässt. Die drei jungen Geschwister nabeln sich längst von ihren Eltern Kiara und Madiba ab. Die Stimmung zwischen Löwenpapa und Kindern sei nicht mehr die beste, berichtet Zoo-Sprecherin Regina Jembere. Deshalb seien die Drillinge auch schon von ihren Eltern getrennt worden. Sie sind für Besucher entweder im Schaubereich hinter Glas oder in einer kleinen Nebenanlage zu sehen.



Löwendame Kiara muss verhüten

Ruhig wird es auch in den kommenden Jahren bleiben. Denn weiteren Nachwuchs soll es bei den Weißen Löwen vorerst nicht geben, so Jembere. Die Zucht werde auf Eis gelegt. „Offenbar gibt es in den Zoos erst einmal genug Weiße Löwen“, berichtet sie. Für Kiara bedeutet das künftig: hormonelle Verhütung.



Indes freut man sich in Gera auf den letzten Magdeburger Nachwuchs. In dem Thüringer Waldzoo musste Anfang Dezember Löwendame Kibali nach einem Krebsleiden erlöst werden. Bereits im April verstarb ihr Partner Amos. Er war immer schwächer geworden und musste ebenfalls eingeschläfert werden. Doch der Tierpark ohne Löwe – das geht nicht. Immerhin ist die Großkatze auch im Wappen der Stadt enthalten.



Wärmeplatten für die jungen Löwen

Die alte Geraer Löwen-Anlage wurde nun etwas umgebaut. „Wir haben ein halbgeschlossenes Außengehege mit Überdachung“, berichtet Tierpark-Leiter Ulrich Fischer. Zuletzt seien Wärmeplatten installiert worden, damit es die Löwenkinder auch außerhalb ihres Hauses schön warm haben. Etwa 700 Quadratmeter mit Höhle und Seilen stünden ihnen zum Spielen und Raufen an der frischen Luft zur Verfügung.



Die Löwenzucht ist auch für den Tierpark in Gera kein Thema. „Da haben wir sowieso nicht genug Platz für“, erklärt Fischer. Ohnehin ist das unter Geschwistern nicht vorgesehen. Die Drillinge sollen allesamt sterilisiert werden, heißt es aus der thüringischen Hochschulstadt.



Der Umzug war bereits für Februar geplant. Doch Kater Mufassa war nicht ganz fit. Ihn plagten Zahnschmerzen. Die Eckzähne wollten nicht durchkommen, die Milchzähne waren im Weg, berichtet Jembere. Sie wurden während einer Operation gezogen. „Mittlerweile ist alles wieder in Ordnung“, so die Zoo-Sprecherin.



13 Jungtiere in fünf Jahren zur Welt gebracht

Jetzt werden die Drillinge auf ihren Transport vorbereitet. Jeden Tag üben sie. Wurden sie anfangs noch mit Leckerlis in die Übungsbox gelockt, „klappt das inzwischen auch schon ohne ganz gut“, so Jembere. Jeder Löwe bekommen für die Reise seine eigene Transportkiste. Die Boxen bringen die Mitarbeiter aus Gera mit.



Wann genau der Umzug stattfinden wird, steht noch nicht fest. Das werde sich erst in den nächsten Tagen entscheiden. Bis dahin können sich Zoogäste von dem ruhigen, eher ängstlichen Mufassa und seine forschen Schwestern Mali und Sari verabschieden.



Löwenmama Kiara hatte die zwei Katzen und den Kater am 19. November 2019 zur Welt gebracht. Es war ihr vierter erfolgreicher Wurf mit Partner Madiba. Insgesamt 13 Jungtiere brachte sie in Magdeburg zur Welt.



Der erste Wurf vom April 2016 – die Zwillinge Shaira und Jasiri – wurden von einer Tierpflegerin mit der Hand aufgezogen. Im Dezember 2016 kamen Vierlinge zur Welt, ebenso im Juli 2018.