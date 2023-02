Im Magdeburger Zoo soll Tigerkatze Stormi mit dem Tigerkater Kratz aus Schweden endlich für Nachwuchs sorgen. So läuft es zwischen den beiden.

Magdeburg - Man erkennt sie an dem weichen Gang geschmeidig starker Schritte: Tigerstar Stormi. In ihrer Behausung im Magdeburger Zoo fühlt sie sich sichtlich wohl. Meistens läuft sie neugierig entlang der Gitterstäbe, rennt dann plötzlich in die Mitte des Käfigs und kommt wieder zurück. Ganz verspielt.