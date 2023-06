Magdeburg (vs) - Der Magdeburger Zoo trauert um Meta. Europas ältestes Flachlandtapir-Weibchen wurde 36 Jahre alt. Dies geht aus einer Mitteilung des Zoos hervor.

Das betagte Tapirweibchen habe auf Grund von altersbedingten Veränderungen des Bewegungsapparates eingeschläfert werden müssen, heißt es in der Begründung des Zoos, warum "Meta" ihren 37. Geburtstag nicht mehr erleben kann. Tatsächlich wurde sie 36 Jahre, 10 Monate und 3 Tage alt.

Meta ist tot: Trauer um Tapir im Zoo Magdeburg

Das Tapirweibchen war Teil der Tapir-Zucht in Magdeburg. Bislang habe es in Magdeburg 33 Geburten gegeben - alleine bei "Meta" waren es 13. Seit über vier Jahrzehnten sei der Zoo Magdeburg am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm für Flachlandtapire beteiligt, heißt es.

In Südamerika gilt der Flachlandtapir als gefährdete Art. Dort erreichen Flachlandtapire ein Alter von 25 bis 30 Jahren.