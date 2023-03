Jedes Jahr findet in Berlin die Grüne Woche statt. 2020 war Magdeburg zuletzt dort vertreten. Warum sich die Teilnahme für die Stadt nicht lohnt und wie viel Budget Magdeburg für Marketing hat.

Im Jahr 2019 präsentierte Magdeburg sich zum vorletzten Mal auf der Grünen Woche in Berlin.

Magdeburg - Jedes Jahr zeigen Vertreter aus Sachsen-Anhalt, was das Land kulinarisch zu bieten hat: Salzwedeler Baumkuchen reiht sich neben Bier aus der Börde auf der „Internationalen Grünen Woche“ in Berlin. Die Landeshauptstadt war zuletzt 2020 dabei. Warum sich Magdeburg nicht jährlich auf der Grünen Woche in Berlin präsentiert und mit anderen Ausstellern und Unternehmen Kontakte knüpft, hat die Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz nachgefragt.