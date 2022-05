Zu wenig Lehrer: An dieser Magdeburger Grundschule schlagen die Eltern Alarm

Weil es zu wenig Lehrer an der Grundschule ihrer Kinder gibt, senden Eltern in Magdeburg bereits zum zweiten Mal einen Hilferuf. Eine befristete Stelle soll kurzfristig helfen.

In der Grundschule "Schmeilstraße" in Magdeburg herrscht akuter Lehrermangel, sagen die Eltern.

Magdeburg - Im November 2020 berichtete die Volksstimme bereits einmal über die Sorgen der Eltern an der Grundschule Schmeilstraße. Der Grund damals: akuter Lehrermangel. Zwölf Monate später hat sich daran offenbar nichts geändert. Erneut erreichte die Redaktion ein Hilferuf, in dem auf das fehlende Lehrpersonal an der Stadtfelder Bildungseinrichtung verwiesen wird.