Magdeburg. - Eine Frau am Klavier, eine Frau am Mikrofon und eine Nachricht, die den Abend in eine andere Richtung lenkt, setzen den Rahmen für ein Kabarettprogramm zwischen Musik und Szene. Am Freitag, 6. Februar 2026, stehen Bremerich & Broneske mit ihrem Programm „Zur Sache, Frau B.“ auf der Bühne des Kabarett „… nach Hengstmanns“ am Breiten Weg 37. Ab 19.30 Uhr entfaltet sich ein Abend, der mit der Erwartung eines romantischen Liederprogramms beginnt und rasch andere Töne anschlägt.

Die Pianistin bleibt am Instrument, die Sängerin verliert den sicheren Stand, und zwischen beiden entsteht ein Spiel aus Reaktion, Kommentar und musikalischem Dialog. Chansons von Friedrich Hollaender, Peter Kreuder und Charles Aznavour treffen auf Lieder aus Operette, Musical und Pop der 1990er-Jahre sowie auf einzelne Schlager. Die Stücke greifen Situationen und Grenzzustände auf, die Beziehungen und Rollenbilder thematisieren. Musik und Text verschränken sich dabei zu kurzen Szenen, die Fragen nach Verantwortung, Erwartung und Zuschreibung aufwerfen. Das Programm nutzt bekannte Melodien ebenso wie Brüche und Kontraste, um den Abend voranzutreiben und die Dynamik zwischen Klavier und Stimme immer wieder neu zu justieren.