Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Magdeburg musste eine Radfahrerin im Krankenhaus behandelt werden. Symbolfoto: Anja Guse

Eine Radfahrerin ist in Magdeburg bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter gestürzt. Dabei verletzte sie sich am Unterschenkel.

Magdeburg (vs) l Ein 28-jähriger Transporter-Fahrer hat am Montag in Magdeburg eine 63-jährige Radfahrerin nicht beachtet. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr im Bereich der Leipziger Chaussee. Der Transporter-Fahrer wollte laut Polizei nach rechts in die Salbker Straße einbiegen. Dabei übersah er die Radfahrerin und kollidierte mit ihr. Sie stürzte und verletzte sich.

Die Radfahrerin wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.