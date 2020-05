Die Polizei ermittelt nach einer Pfeffersprayattacke in Magdeburg. Foto: Carsten Rehder/dpa

Zwei unbekannte Männer haben einen 29-Jährigen in Magdeburg an der Haustür mit Pfefferspray attackiert.

Magdeburg (vs) l Am 10. Mai 2020, gegen 18 Uhr, kam es in Magdeburg-Olvenstedt zu einem Körperverletzungsdelikt, wobei drei Personen leicht verletzt wurden.

Der Vorfall spielte sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei so ab: Zwei unbekannte Personen begaben sich zu einer Wohnung und klopften an dieser. Als ein 29-jähriger Magdeburger öffnete, wurde er unvermittelt mit Pfefferspray angesprüht. Danach flüchteten die Täter aus dem Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung.

In der Wohnung befanden sich zum Zeitpunkt der Tat noch eine 20-jährige Frau aus Halle und ein 59-jähriger Magdeburger. Die 20-Jährige hatte die beiden unbekannten Täter zuvor beobachtet, wie sie mit einem silberfarbenen Pkw am Tatort ankamen.

Täter mit schwarzer Kleidung

Die männlichen Täter wurden wie folgt beschrieben. Täter 1: circa 170 cm groß, muskulöse Statur, augenscheinlich europäischer Herkunft, mit schwarzer Oberbekleidung. Täter 2: circa 185 cm groß, muskulöse Statur, augenscheinlich europäischer Herkunf, ebenfalls mit schwarzer Oberbekleidung.

Alle drei Personen in der Wohnung hatten leichte Atemwegsbeschwerden. Zum möglichen Motiv der Tat machte die Polizei bislang keine Angaben.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.