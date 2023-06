Großeinsatz der Feuerwehr Zwei Transporter und ein Auto brennen in Magdeburg

Am Mittwochabend (28.6.2023) sind auf dem Gelände eines Autohauses in Magdeburg-Kannenstieg drei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Der Rauch war weit in der Stadt Magdeburg sichtbar. Zur Ursache ermittelt die Kripo.