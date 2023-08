Am kommenden Wochenende wird es wieder ein Brückenfest geben. Organisator ist der Heimatverein Grafschaft Barby, der auf die Elbwiese am „Prinzeßchen“ einlädt.

Nach langer Pause endlich wieder Brückenfest in Barby

Das Brückenfest wird nach dreijähriger Pause am kommenden Wochenende wieder auf den Elbwiesen gefeiert. Auch einen Brückennieteweitwurf soll es geben.

Barby - Wie in den anderen Ortsteilen der Einheitsgemeinde auch sind es engagierte Vereinsmitglieder, die ein Fest wie dieses auf die Beine stellen.

Zuweilen sind es die kleinen Dinge, die größeren Veranstaltungen Steine in den Weg legen können. In diesem Fall wäre es die Bühne gewesen, die ein sicheres Auftreten der Akteure gewährleistet. Denn auf dem Elbrasen kann die fitteste Tanztruppe nur schwerlich auftreten. Schon allein aus Sicherheitsgründen. Die Bühne kommt aus Calbe und wird morgen Vormittag durch saalestädtische Bauhofleute aufgestellt.

Im Frühjahr war noch offen, ob das Fest überhaupt stattfinden kann. Grund war die Frage: Gibt es eine Bühne oder keine Bühne.

Wie in der gesamten Einheitsgemeinde müssen die Organisatoren von Volksfesten zusehen, wie sie aus eigener Kraft klar kommen. Dem Gleichheitsgrundsatz folgend leistet die Kommune in ihren Ortsteilen nur minimale Hilfe, weil die Kapazitäten der Bauhöfe begrenzt sind. Volksfeste fallen in den Bereich der freiwilligen Aufgaben, die die Konsolidierungshaushalte nur mit zwei Prozent belasten dürfen.

Deswegen sind intakte Vereine und Bürgergemeinschaften gefragt, die sich kümmern. Egal, ob bei Festen in Lödderitz, Zuchau, Pömmelte oder sonst wo in der Einheitsgemeinde.

Nietenweitwurf als Wettkampf

Für das Brückenfest macht sich die „Arbeitsgruppe Elbbrücke“ stark. Ursprünglich war das Fest ins Leben gerufen worden, um die Eisenbahnbrücke vor der Verschrottung zu bewahren. Nach einem Sinneswandel in der Verkehrspolitik des Bundes und dem Rückzug des sächsischen Brückenbesitzers, besteht heute berechtigte Hoffnung, das denkmalgeschützte Bauwerk zu erhalten. Denn die Bahn-Infrastruktur soll wieder leistungsfähiger werden. Jürgen Krebs, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Elbbrücke: „Der Abriss ist vom Tisch, der jetzige Besitzer aus Ostsachsen bietet die Brücke wieder zum Verkauf an.“ Die stillgelegte Bahnstrecke Barby-Güterglück sei in den Bundesverkehrswegeplan (bis 2030) aufgenommen worden, was ein verheißungsvolles Signal sei.

Es soll am Sonnabend auch wieder eine Stadtwette geben, die den Bürgermeister herausfordert. Er muss eine Aufgabe bewältigen, die aber erst beim Fest verraten wird, damit sich Torsten Reinharz nicht vorbereiten kann.

Auch das schlummernde „Prinzeßchen“ soll aus seiner Lethargie gerissen werden. Stattfinden wird auch der Wettkampf „Nieteweitwurf“, der 2018 zum ersten Mal an den Start ging. Preise gibt es für die Kategorien Kinder, Jugend, Männer, Frauen, Oma und Opa.

Das Programm im Überblick

Sonnabend, 12. August: Eröffnung um 14 Uhr mit Bekanntgabe der Stadtwette – herausgefordert wird Bürgermeister Torsten Reinharz; Mitwirkende beim Bühnenprogramm: Studioensemble Barby; „Funken“ vom Kanufaschingsverein; Barbyer Heimatfreunde – mit Tanzkids, Dancing Maries und Männerchor unter anderem mit der Version 2.0 des 2014 geschriebenen „Brückenliedes“; Oriental Dance mit „Durrdana“; Johanna Dohle coverte zwei Titel von Conchita Wurst und Amy Winehouse; „Komödie trifft Brückenfest“ (Stephan Wapenhans und weitere Mitglieder des Ensembles der Komödie am Prinzeßchen sorgen für Unterhaltung). Auswertung der Stadtwette zum Abschluss des Bühnenprogramms. Musikalische Umrahmung des Tages durch DJ Rico, ab zirka 18.30 Uhr DJ-Party. Zu abendlicher Stunde starten Mitglieder der Kanu-Abteilung des SSV Blau-Weiß 04 Barby zu einer Lichterfahrt auf der Elbe und landen am Festgelände an. Sonntag, 13. August: 10 bis 13 Uhr: Blasmusik-Frühschoppen mit den „Schrotewichteln“. Eintritt ist jeweils frei. Umfeldaktionen: Hüpfburg, Prinzeßchen geöffnet, Parkeisenbahn (Schausteller Mirco Melcher aus Calbe, auf der Freifläche vor dem Prinzeßchen; Bahn soll durch die Barbyer Miniaturen fahren); Brückennieteweitwurf; Brückenbude – mit neuem Kalender, Schieferherzen, diversem Infomaterial; Liste für weitere Baumspenden.