Calbe verfügt über eine Vielzahl von Spielplätzen. Der größte und modernste Spielplatz liegt dabei in der Grünen Lunge. Was ist geplant?

Neue Sitzgelegenheiten für Spielplatz in Calbe

Bürgermeister Sven Hause erklärt hier den Bürgern die Besonderheiten des Spielplatzes in der Grünen Lunge.

Calbe - Wenn es um Spielplätze in der kleinen Saalestadt geht, finden die Familien mit Kindern ein größeres Angebot vor. In den Ortschaften gibt es ebenso öffentliche Spielplätze wie in der Kernstadt.