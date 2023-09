Bürgermeisterwahl 2023 11 485 Wahlberechtigte können in Oebisfelde-Weferlingen ihre Stimme abgeben

Am Sonntag wird in der Stadt Oebisfelde-Weferlingen ein neuer Bürgermeister gewählt. Was die Briefwahl angeht, scheint sich das Interesse bisher jedoch in Grenzen zu halten.