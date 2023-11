Karl-Heinz Tiede aus Velpke baut auch mit 86 Jahren weiter Nistkästen und verschenkt sie an Natur- und Tierschutz Organisationen. 170 gingen gerade wieder an Oebisfelde. Seine Familie unterstützt ihn dabei. Jetzt bekam der Rentner ein besonderes Geschenk.

170 Nistkästen an Oebisfelde und 30 Kilo Nägel zu Weihnachten

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oebisfelde/Velpke. - Auch mit 86 Jahren wird Karl-Heinz Tiede nicht müde, Nistkästen zu bauen. Gerade erst hat der Velpker wieder rund 170 Nistkästen für Oebisfelde abgegeben. 35 an die Stadt, 35 an die Kita EinStein und 100 an das Biosphärenreservat Drömling.