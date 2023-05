Kinderbetreuung 20 Jahre Kita Wiesenhüpfer Weddendorf - Ein Blick auf gestern und heute

Simone Strauß leitet seit 20 Jahren die Kita Wiesenhüpfer in Weddendorf. Ein Rückblick auf zwei Jahrzehnte, in denen sich nicht nur die Anforderungen an den Beruf der Erzieherinnen, sondern auch die Kita-Strukturen geändert haben.