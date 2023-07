Pferdesport 22. Drömlingsturnier in Etingen: Brandenburger springt am höchsten

Das 22. Drömlingsturnier in Etingen hat am Wochenende etwa 1000 Zuschauer aus der gesamten Region angelockt. 275 Reiter haben sich mit ihren Pferden in mehr als 900 Starts bei 19 Springprüfungen gemessen. Höhepunkte bildeten das Spaßturnier Jump and Drive und das Barrierenspringen unter Flutlicht.