Gnadenhochzeit 70 Jahre verheiratet: Ehepaar Kolbig verliebt wie am ersten Tag

Seit 70 Jahren sind Brunhilde und Wilhelm Kolbig verheiratet. Am Dienstag feiert das Paar, das fünf Enkel und acht Urenkel hat, seine Gnadenhochzeit. Hier erzählen sie, was ihre Liebe so jung hält.