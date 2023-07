48 Absolventen des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums haben am in einem feierlichen Festakt ihr Reifezeugnis erhalten. „Memory“ – Die Schulzeit ist zu Ende, was bleibt, sind viele Erinnerungen.

Weferlingen - Endlich das Abi in der Tasche. 48 Absolventen des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums haben am Sonnabendabend in einem feierlichen Festakt in der Alten Turnhalle ihr Reifezeugnis erhalten. Damit steht ihnen nun der Zugang zu allen Universitäten und Hochschulen in der Bundesrepublik offen.