Wettkampf Acht Feuerwehrteams kämpfen in Buchhorst um den Ohre-Pokal

Acht Feuerwehrteams sind am Wochenende in Buchhorst zum Wettkampf um den Ohre-Pokal angetreten – vier Jugend – und vier Männermannschaften. Den Zuschauern bot sich ein packendes Duell, bei denen eine Wehr am Ende als klarer Sieger hervorging.