ADAC-Coach macht Schüler in Oebisfelde fit für Straßenverkehr

Vor der Drömlingschule in Oebisfelde gilt Tempo 30. Doch was passiert, wenn ein Auto, das mit dieser Geschwindigkeit fährt, plötzlich eine Vollbremsung machen muss? Wie lang ist der Bremsweg?

Oebisfelde - Fragen, die der ADAC den Fünft- und Sechstklässlern der Drömlingschule in Oebisfelde am Tag der Verkehrserziehung nicht nur in der Theorie beantwortet hat, sondern auch anhand seines Testfahrzeuges anschaulich in der Praxis zeigte.