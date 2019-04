Das Gründungsjahr der Burg Oebisfelde bleibt weiterhin eine Annahme. Doch es stellte sich Besuch ein, der ein wenig aufklärte.

Oebisfelde l Voller Spannung auf die Besuchergruppe aus dem niederrheinischen Issum war Steffen Wetterling vom Heimatverein Oebisfelde am Dienstagnachmittag. Als Stadtbürger im Gewand des Mittelalters und mit vielen historischen Fakten, Daten und überlieferten Geschichten im Hinterkopf empfing der Heimatfreund die Gäste, die auf Einladung der Vorsitzenden der evangelischen Kirchengemeinde, Antje Rein, die Burganlage besichtigen wollten. Rein hatte Alexandra Caroline Emilienne Depuhl vor etwa 15 Jahren auf einem Treffen in Kassel kennengelernt. Es wurde eine freundschaftliche Bande daraus, die bis heute hält.

Diese Alexandra Caroline Emilienne Depuhl ist eine geborene von Obstfelder, die sich, wie alle von Obstfelder, auf die direkte Verwandtschaftslinie mit den in den Jahren 1205 bis 1289 auf der Oebisfelder Burg herrschenden von Ovesfeld beruft.

Die Issummerin Depuhl kam nicht mit leeren Händen nach Oebisfelde. Sie überreichte Wetterling Kopien eines Stammbaumes derer von Obstfelder, des Familienwappens, einer Adelsurkunde aus dem Jahre 1558 und Fotografien von einem Familientreffen, das 1916 im Oebisfelder Burgensemble stattgefunden hatte. Sie selbst war vor zehn Jahren das letzte Mal zu Besuch in der Stadt „ihres Familienstammsitzes“.

Der familiäre Stammbaum derer von Obstfelder gliedert sich grundsätzlich in die Linie mit Wurzeln im österreichischen Kärnten und einem Stammbaum in Sachsen. In welchem konkreten Bezug die Ovesfeld-Burgherren zu den von Obstfeldern stehen, das sollen weitere Nachforschungen von Wetterling ergeben.

Die seit ihrer Hochzeit zur Bürgerlichen gewordenen Depuhl war mit der Familie eines ihrer zwei Söhne in die Allerstadt gekommen. Nach einer Führung durch das Burg- und Heimatmuseum schloss sich ein Besuch der Katharinenkirche an. Dort überraschte Schwiegertochter Judy Bailey mit einem kurzen Liederintermezzo, bei dem auch Besucher der Kirche mitsangen. Die international renommierte Sängerin, Komponistin und Musikerin christlicher Popmusik wuchs in Barbados/Karibik auf und lebt heute mit der Familie in Deutschland.