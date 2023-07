Der radikale Schnitt an den Linden um die Kirche in Weferlingen wirft Fragen auf. Derzeit ist kein Baumschnitt erlaubt.

Weferlingen - Die Linden um die Lamberti-Kirche in Weferlingen bieten keinen schönen Anblick mehr. Die prächtige Blütenpracht, die noch vor wenigen Tagen zu bewundern war, ist weg. 14 Linden hat die evangelische Kirche über eine Fachfirma zurückschneiden lassen. Anwohner sind entsetzt. Gleich mehrere Anrufe erreichten die Redaktion dazu.

Warum werden die alten Bäume jetzt im Sommerhalbjahr so radikal zurückgeschnitten, wollte ein Leser wissen. Das sei doch laut Bundesnaturschutzgesetz in der Zeit vom 1. März bis 30. September verboten. „Das darf doch nicht sein. Wir haben doch Natur- und Vogelschutz. Durch den starken Rückschnitt in der Blüte gehen die Bäume ein.“

Die Empörung ist groß: „Zwölf Jahre werden die Bäume gar nicht gepflegt und jetzt ein Kahlschnitt.“ Der Weferlinger habe sich sogar an das Umweltamt des Landkreises Börde gewandt und dort nach eigener Aussage erfahren, dass es für den Rückschnitt eine Genehmigung gegeben habe, mit der Begründung: Gefahr in Verzug.

Stimmt das? Den Auftrag für den Baumschnitt hat der Kirchenvorstand erteilt, erklärt Christine Sobczyk vom Kirchenvorstand auf Nachfrage. Bereits im Herbst vergangenen Jahres habe der zuständige Revierförster, der die Bäume begutachtete, mitgeteilt, dass ein Rückschnitt aus Sicherheitsgründen, nötig sei. „Dafür hatten wir Zeit bis Ende Juli dieses Jahres. Bis dahin war die Sicherheit der Bäume noch gewährleistet.“ Zu Beginn des Jahres wurden bereits drei Linden gefällt.

In Absprache mit dem Revierförster, der ausführenden Firma und der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises sei abgestimmt gewesen, das Markgrafenfest noch unter den „schönen Linden zu feiern“ und den Schnitt gleich danach durchführen zu lassen.

Auf die Frage, warum über ein Jahrzehnt keine Pflege der Bäume stattgefunden habe, antwortet Sobczyk: „Es gab immer Absprachen mit dem Revierförster über die Notwendigkeit. Jetzt war es für einen Rückschnitt an der Zeit.“

Am 18. Juni habe sich der Kirchenvorstand mit einem Schreiben an die Untere Naturschutzbehörde gewandt, um einen Kronenpflegeschnitt zur Sicherung zu beantragen, bestätigt Pfarrerin Karen Simon-Malue. Aber nicht wegen Gefahr in Verzug, sondern zur Gesunderhaltung der Bäume, betont sie. „Manche wundern sich über den Zeitraum der Arbeiten. Aber wir haben den bewusst gewählt, weil in dieser Vegetationsperiode die Wunden an den Bäumen besser heilen können.“

Bei dem Schnitt sei explizit auf den Artenschutz geachtet worden. Dazu habe immer eine Abstimmung zwischen allen Beteiligten stattgefunden. „Uns liegt der Naturschutz sehr am Herzen“, bekräftigt die Pfarrerin.

Ausnahmegenehmigung wegen Verkehrssicherheit

Der Rückschnitt habe sehr vorsichtig stattgefunden, erklärt Christine Sobczyk. „Es wurde nicht einfach radikal der Kopf abgesägt, sondern so schonend wie möglich, so dass die Lindenbäume wieder gut ausschlagen und weiterwachsen können.“

Die Aufsichtspflicht der Bäume und damit auch die Sicherheit dieser herzustellen, liege bei der Kirchengemeinde Weferlingen, erklärt Anne-Luise Schröder, Pressesprecherin des Landkreises Börde. In Bezug auf die 14 Linden um die Lamberti-Kirche habe der Kirchenvorstand die Untere Naturschutzbehörde darum gebeten, zu prüfen, ob ein Schnitt außerhalb der erlaubten Zeiten möglich sei, bestätigt Schröder.

Daraufhin seien seitens der Behörde alle relevanten Punkte zum Arten- und Naturschutz überprüft worden. „Hätte es zum Beispiel nistende Vögel in den Kronen gegeben, wäre kein Rückschnitt möglich gewesen und der Bereich hätte abgesperrt werden müssen.“ Da es aber aus artenschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken gab, habe die Behörde aufgrund der Verkehrssicherheit eine Ausnahmegenehmigung erteilt. „Dem Kirchenvorstand wurde aber mitgeteilt, dass es eigentlich nicht die richtige Zeit für einen Baumrückschnitt ist und darauf hingewiesen, dass künftig darauf zu achten ist“, teilt die Pressesprecherin mit.