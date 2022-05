Anwohner frustriert: Lkw und Landmaschinen quetschen sich durch Oebisfelder Altstadt

Oebisfelde - Ein Lkw, der sich Stück für Stück auf dem Bürgersteig nach vorne schiebt, um an einer Landmaschine, die die gesamte Straße einnimmt, vorbeizukommen – derartige Manöver sieht man in der Langen Straße in Oebisfelde fast täglich. Besonders der Abschnitt ab der Burg in Richtung Kurve am ehemaligen Schützenhaus entpuppt sich immer wieder für Lkw zum Nadelöhr. In diesem Bereich ist die schon sehr schmale Straße besonders eng.