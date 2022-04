Gewässerpflege Arbeitseinsatz am Angelteich in Breitenrode

Der Angelverein Oebisfelde und Umgebung von 1926 betreut Gewässer mit einer Gesamt-Größe von etwa 53 Hektar. Die Pflege der Uferbereiche bedeutet viel Arbeit. Das zeigt ein Arbeitseinsatz am Breitenroder Teich. Warum das so wichtig ist und was die Faszination dieses Hobbys ist, erzählt Gewässerwart Fred Stermschek.