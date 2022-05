Arbeitseinsätze in Walbeck und Hödingen geplant

Der Hagen in Walbeck bietet derzeit keinen schönen Anblick. Überall heruntergefallene Äste und Gestrüpp. Eine Aufräumaktion soll Abhilfe schaffen. Auch Hödingen plant einen Arbeitseinsatz. Allerdings anderer Art.

Walbeck/Hödingen - Der Hagen in Walbeck bietet derzeit keinen schönen Anblick. Überall heruntergefallene Äste und Gestrüpp. Um das zu ändern, startet am Sonnabend, 26. Februar, ein großer Arbeitseinsatz. Start ist ab 9 Uhr an der Domruine. Anschließend ist noch ein Grünkohlessen geplant. Vorausgesetzt die Coronazahlen lassen dies zu. Der Arbeitseinsatz ist freiwillig. „Aber wir hoffen auf große Teilnahme“, sagt Ortsbürgermeister Martin Herrmann.