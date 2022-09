Auf dem Burghof in Weferlingen wird gebaggert

Der Weferlinger Gutshof soll attraktiver werden. Ortsbürgermeister Dirk Kuthe beschreibt, was auf dem Areal passiert. Außerdem stehen einige Jubiläen an.

Weferlingen - In dieser Woche haben Arbeiten auf dem Gutshof begonnen. Ein Bagger hat den Boden auf dem Gutshof zwischen Museum, Bibliothek und Feuerwehrhaus sowie Burgruine aufgenommen. Die alte Zementplatte am historischen Gemäuer ist zuerst verschwunden. In den nächsten Wochen wird hier kräftig gearbeitet, freut sich Ortsbürgermeister Dirk Kuthe. Das Gelände wird gepflastert, so dass niemand mehr durch Pfützen laufen muss, wenn es kräftig regnet.