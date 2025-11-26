Mobbing beginnt oft leise – und kann großen Schaden anrichten. Um Kinder frühzeitig zu sensibilisieren, besucht Polizist Stefan Schober die Grundschule an der Aller in Oebisfelde.

Aufklärung in Oebisfelde: Polizei besucht Grundschule an der Aller

Der Haldensleber Polizist Stefan Schober ist für Oebisfelde-Weferlingen zuständig und geht regelmäßig in Schulen, um über Gewalt und Mobbing aufzuklären. Auch an der Grundschule an der Aller setzen sich die Schüler mit ihm zu dem Thema auseinander.

Oebisfelde. - Das Wort „Mobbing“ ist in aller Munde. Jeder kennt eine Person, die Mobbing erfahren hat und viele berichten von ihren eigenen Erfahrungen mit dem Mobbing. Unzählige TikTok Videos und Blogbeiträge thematisieren die perfide Form der Gewalt, die sich letztlich nur durch klare Kommunikation und frühzeitige Aufklärung eindämmen lässt.