Mobbing und Gewalt Aufklärung in Oebisfelde: Polizei besucht Grundschule an der Aller
Mobbing beginnt oft leise – und kann großen Schaden anrichten. Um Kinder frühzeitig zu sensibilisieren, besucht Polizist Stefan Schober die Grundschule an der Aller in Oebisfelde.
Aktualisiert: 29.11.2025, 14:46
Oebisfelde. - Das Wort „Mobbing“ ist in aller Munde. Jeder kennt eine Person, die Mobbing erfahren hat und viele berichten von ihren eigenen Erfahrungen mit dem Mobbing. Unzählige TikTok Videos und Blogbeiträge thematisieren die perfide Form der Gewalt, die sich letztlich nur durch klare Kommunikation und frühzeitige Aufklärung eindämmen lässt.