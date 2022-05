Aufräumaktion am Zilbecker Weg in Kathendorf

Ortschaftsrat in Kathendorf nimmt die Zügel selbst in die Hand und startet einen Arbeitseinsatz, nachdem die Stadt wegen „mangelnder Kapazität“ bisher untätig blieb.

Der Teich an der Tränke in der Eickendorfer Straße verliert immer mehr Wasser. Die Quelle, die einst den Zulauf bildete, gibt es nicht mehr.

Kathendorf - Am heutigen Sonnabend, 5. Februar, findet am Zilbecker Weg in Kathendorf ein Arbeitseinsatz statt. Freiwillige Helfer sind eingeladen, Gehölze zurückzuschneiden und einen alten Verbissschutz zu entfernen, sagt Ortsbürgermeisterin Sabine Wieter. Mehrfach habe sie das Ordnungsamt der Stadt Oebisfelde-Weferlingen um die Beseitigung gebeten. Doch die hätten den Ball wegen mangelnder Kapazität wieder an den Ort zurückgespielt.