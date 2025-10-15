Endlich ohne Drama Ausbau denkbar: Mittagsversorgung in Weferlingen als Erfolgsstory
Seit Beginn des Schuljahres werden täglich rund 90 Kinder in der Planschule mit warmem Essen versorgt. Eltern und Stadt sehen zusätzliche Möglichkeiten.
15.10.2025, 18:00
Weferlingen - Nach Jahren ohne verlässliche Mittagsverpflegung hat sich die neue Lösung für die Grundschüler in Weferlingen inzwischen gut etabliert. Seit Beginn des Schuljahres versorgt die Firma „Vielfalt Menü" täglich rund 90 Kinder mit warmem Essen, das in der neuen Mensa der historischen Planschule ausgegeben wird.