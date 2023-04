2020 – mitten in der Corona-Pandemie – ging der Holz- und Baustoffmarkt „BetoHolz“ in Oebisfelde an den Start. Eine große Eröffnungsfeier gab es ebenso wenig wie einen normalen Marktbetrieb. Wie hat das Unternehmen die Krise überstanden?

Oebisfelde - Donnerstag, 8 Uhr: Noch ist es ruhig in dem Baumarkt in der Bahnhofsstraße in Oebisfelde. Vereinzelt schiebt ein Kunde seinen Einkaufswagen durch die Gänge. Nichts erinnert mehr an Corona. Maskenpflicht, Abstandsregeln, Zutritt nur für Geimpfte gehören der Vergangenheit an. „Endlich“, sagt Marktleiterin Kristin Böhm.