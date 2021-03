Schwangerschaften von Minderjährigen, Drogenprobleme und Alkoholmissbrauch sowie Gewalt unter Jugendlichen sind in der Gemeinde real.

Oebisfelde l Eine erschreckende Nachricht, wohl nicht nur für die Mitglieder dieses Fachausschusses, der am Montag im Oebisfelder Rittersaal tagte. Dabei erhielt das Gremium einen durch Pandemie-Beschränkungen bedingten Bericht über die Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre.



In diesem Bericht von Nicole Bartsch und Maria Bade wurde deutlich, dass mit dem Arbeitsaufkommen für die Jugendförderung derartig sensible Themen fast zwangsläufig in der Einrichtung auftauchen. „Wir sind schlicht die Ansprechpartner von Jugendlichen, weil sie uns vertrauen, sich uns teilweise oder auch völlig öffnen, weil sie zu Hause nicht angehört, verstanden werden, oder gar Ablehnung erfahren. Wir sind ein Tiegel, worin Jugendliche ihre Sorgen und Nöte hineinschütten und von uns Hilfe erwarten“, meinte Maria Bade auf Nachfrage.



Sozialarbeit muss außen vor bleiben

Allerdings leistet das Duo keine Sozialarbeit, das müsse einfach außen vor bleiben. Aber ignorieren, weghören oder das Thema nicht zulassen, das ist für die Arbeit in der Jugendbegegnungsstätte kontraproduktiv, würde zum Sinken der täglichen Besucherzahlen führen.



„Wir können die Jugendlichen mit ihren Problemen auffangen und ihnen Mut machen, anschließend sie zu Experten leiten, die die Hilfesuchenden weiter begleiten“, weiß Bade. Sie und Bartsch bedauern deshalb, dass durch die Eindämmungsverordnung die Anzahl der Jugendlichen auf zehn Besucher reduziert werden musste. Bade geht davon aus, dass auf die Art und Weise gerade die Jugendlichen dem Jugendtreff fernbleiben, die gerade dort, aufgefangen in ihrer Altersgruppe, einen für sie vertrauenswürdigen Ort vorgefunden hätten. Die zwei Jahre zwischen dem ersten Bericht und dem am Montag wurden weitestgehend von der Corona-Pandemie bestimmt. Bevor die Schließung der Jugendbegegnungsstätte amtlich wurde, war noch eine Tagestour zum Jumphouse nach Hannover möglich.



Im Herbst erlaubte eine Lockerung der Eindämmungsverordnung nochmals einen Ausflug, diesmal zum Escape-Room nach Braunschweig, blickte Nicole Bartsch auf die wenigen leistbaren Angebote in der Pandemie-Zeit zurück.



Finanziell war die Einrichtung ebenfalls nicht auf Rosen gebettet. Gerade 100 Euro standen nach Verabschiedung des kommunalen Haushalts zur Verfügung. Dennoch wurde ein Präventionsprojekt gegen Vandalismus mit Stadtverwaltung, Polizei und der Deutscher Bahn AG angeschoben, ein weiteres als digitale Nachbarschaftshilfe mit der evangelischen Kirchengemeinde Weferlingen (Volksstimme berichtete).



Jugendklubs in die Selbstständigkeit führen

Ein weiteres Vorhaben steckt wegen der Pandemie in der Warteschleife. Frank Lamprecht vom Kampfsportverein Goshin-Jutsu-No-Michi wird, so bald es möglich ist, einen Präventionsworkshop gegen Gewalt mit Kindern und Jugendlichen veranstalten.



Ein Vorhaben, das bereits einmal umgesetzt werden konnte, ist, die Jugendklubs in die Selbstständigkeit zu führen. In Breitenrode ist dieser Wechsel in die Selbstverwaltung bereits erfolgt, berichtete Bartsch.



Eine Grundvoraussetzung ist dabei, dass mindestens ein Heranwachsender im Alter ab 18 Jahren die Verantwortung, damit die Schlüsselgewalt für den Jugendklub, übernehmen muss. Diese Möglichkeit soll nun generell verwirklicht werden, überall dort, wo es möglich ist.



Stadtrat Jörg Lauenroth-Mago (Bündnis 90/Grüne) wertschätzte die Arbeit von Bartsch und Bade im besonderen Maße, blieb damit jedoch nicht allein. Ihn interessierte zudem, was aus dem Stadtratsbeschluss geworden ist, ein Transportfahrzeug für die Jugendarbeit innerhalb der Einheitsgemeinde anzuschaffen. Für die Stadtverwaltung antwortete Peter Lieske vom Amt für Finanzen und zentrale Dienste, der zusagte, dass dieses Fahrzeug in diesem Jahr gekauft und übergeben wird.