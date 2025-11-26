Das Thema Hebesatzung wurde in den Ausschüssen hitzig debattiert. Nun fällt der Stadtrat eine finale Entscheidung, die zugunsten der Steuerzahler ausfällt. Den städtischen Haushalt stellt das nun aber vor finanzielle Probleme.

Beschluss mit Kopfschmerzen: In Oebisfelde-Weferlingen ist die Entscheidung gefallen

Stadträtin Silke Wolf (Linke) bei der konstituierdenden Stadtratssitzung im vergangenen Juli. Links neben ihr sitzt ihre Parteigenossin Sylvia Müller-Richter.

Oebisfelde. - Der Stadtrat Oebisfelde-Weferlingen hat in seiner Sitzung am 25. November beschlossen, die Hebesätze der Grundsteuer auch im Jahr 2026 nicht zu erhöhen. Zuvor war das Thema in den Ausschüssen kontrovers diskutiert worden.