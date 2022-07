Kita-Neubau Bevor die Arbeiten am Bau der neuen Kita in Weddendorf starten können, muss der Landkreis Börde noch die Baugenehmigung erteilen

Im Sommer 2022 soll am Lehmweg in Weddendorf eine neue Kita eingeweiht werden. Doch im Moment ist von dem Gebäude noch nichts zu sehen. Der Bauantrag ist gestellt. Was fehlt, ist die Genehmigung vom Landkreis Börde und eine Bürgschaft der Stadt Oebisfelde-Weferlingen für beantragte Fördergelder in Höhe von rund 300 000 Euro.