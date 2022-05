Biosphärenreservat und Betriebe aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen stellen Regionalmarke „Drömlingsrind“ vor

Das Biosphärenreservat Drömling hat eine Regionalmarke entwickelt. Welche Impulse das für Wirtschaft und Tourismus schafft und wie Mensch und Tier davon profitieren, wurde am Donnerstag auf dem Hof der Familie Lauenroth-Mago in Rätzlingen vorgestellt.

Rätzlingen - Rinder, die auf der Weide grasen - im Naturpark Drömling kein ungewöhnliches Bild. Die natürlichen Bedingungen, unter denen die Tiere dort leben, spiegeln genau das wieder, was seitens der Verbraucher immer stärker gefragt ist: Tierwohl und Produkte aus der Region. Warum also nicht das Rindfleisch aus der Region auch in der Region vermarkten? So entstand 2019 die Idee der Regionalmarke. Was hat sich seitdem getan?