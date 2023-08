Eine einsatzreiche Woche für die Feuerwehren in Oebisfelde-Weferlingen: Am Donnerstagmorgen mussten sie erneut ausrücken. Diesmal wegen einem Scheunenbrand in Hörsingen.

Blitzeinschlag setzt Scheune in Hörsingen in Brand

Sechs Ortsfeuerwehren waren mit 67 Kameraden am Donnerstagmorgen in Hörsingen im Einsatz.

Hörsingen - Die Ortsfeuerwehren in der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen sind diese Woche fast im Dauereinsatz. Nach drei Einsätzen am Montag und zwei am Mittwoch mussten sie am Donnerstagmorgen erneut ausrücken. Diesmal war es ein Scheunenbrand in Hörsingen. Ausgelöst durch einen Blitzeinschlag.