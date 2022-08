Bösdorf: Voller Keller lässt Idee zum Hofflohmarkt wachsen

Hofflohmärkte boomen. Keller und Garage werden ausgemistet und aussortierte Sachen zum Verkauf angeboten. Volksstimme hat beispielhaft mit Annette Tomala gesprochen, die mit ihren Töchtern einen Markt in Bösdorf plant.

Bösdorf - Die 59-Jährige ist ziemlich aufgeregt. Nächstes Wochenende ist es so weit: Dann steht das Tor in der Quergasse 3 in Bösdorf für alle Flohmarkt-Fans offen. Dann kann nach Herzenslust gestöbert, geplaudert und gekauft werden.