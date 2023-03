Seit einigen Tagen wird am Turm der Oebisfelder Sumpfburg gearbeitet. Der Zugang zur Aussichtsplattform bekommt einen neuen Holzverschlag. Ein schweißtreibender Job in 26 Metern Höhe, der viel Konzentration erfordert.

Burg Oebisfelde: Luftiger Arbeitsplatz in 26 Metern Höhe

Fred Hoffmann vom Heimatverein schneidet die Bretter in 26 Metern Höhe auf der Aussichtsplattform des Oebisfelder Turms auf die entsprechende Größe zu.

Oebisfelde - Wenn alle an einem Strang ziehen, kann auch in Zeiten klammer Kassen einiges geschafft werden. Das zeigt sich derzeit an der Oebisfelder Burg, wo Feuerwehr, Stadt und Heimatverein im Team dem Turmhaus ein neues Antlitz verpassen.