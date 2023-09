Bürgermeisterwahl 2023 Carsten Janz will sich für ein Ärztehaus stark machen

Der Ärztemangel auf dem Land ist auch in der Einheitsgemeinde zu spüren. Das will der Bürgermeisterkandidat Carsten Janz, der parteilos ins Rennen geht, ändern. Zudem will der 42-Jährige Auszubildende mehr unterstützen und Oebisfeldes Altstadt attraktiver gestalten.