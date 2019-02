Der Vorstand des Männergesangsvereins Oebisfelde von 1879 hat sich verjüngt. Zentraler Dreh- und Angelpunkt bleibt Erhard Allecke.

Oebisfelde l Dieses Chorjahr 2019 hat es für die derzeit aktiven 20 Sänger und vier passiven Mitglieder in sich, wie der einstimmig wiedergewählte Vorsitzende Erhard Allecke die Vorbereitungen für das 200-jährige Chorjubiläum ankündigte. 200 Jahre deshalb, weil der MGV Oebisfelde das 140-jährige Bestehen und der Frauenchor Wassensdorf den 60-jährigen Gründungstag gemeinsam vom 30. August bis 1. September feiern werden.

Die bereits weit vorangeschrittenen Planungen für dieses Chorfest, das auch weiterhin als Stadtfest auf die Beine gestellt werden soll, erlitten erst vor wenigen Tagen einen Rückschlag, wie Allecke die Versammlung informierte. Die Stadt hatte den fürs Fest vorgesehenen Veranstaltungsort, nämlich den Vorplatz zur Burg und eine angrenzende Halle als ungeeignet und möglicherweise als nicht umsetzbar angesehen. Diese für den MGV-Vorstand Hiobsbotschaft führte dazu, dass als neuer Veranstaltungsort die Nicolaikirche und der dortige Außenbereich für ein Festzelt festgezurrt wurden. In der finanziellen Risikoabwägung, so Allecke, führte das eben auch dazu, dass das Arrangement mit der Band Tänzchentee für die Tanzveranstaltung am Fest-Sonnabend abgesagt wurde.

Allecke bedauerte, dass die erheblichen Bemühungen des MGV-Vorstands und seitens des Frauenchores solch einen Rückschlag erlitten hätten, jedoch könne das Fest in ähnlicher Art und Weise in und an der Nicolaikirche stattfinden.

Bilder Nach fast 30 Jahren als Kassenwart übergab Richard Kriege (links) diese Verantwortung in jüngere Hände. Aus dem gleichen Grund gab auch Adolf Brandes...



Dann sind der seit fast 30 Jahren als Kassenwart aktive Richard Kriege und der über sechs Jahre als 2. Vorsitzender wirkende Adolf Brandes nicht mehr als Vorstandsmitglieder dabei. Beide bekräftigten ihren Beschluss, nicht mehr zu kandidieren, mit dem Willen, dass Jüngere die Geschicke des Vereins lenken müssen. Lobende Worte und Blumen erhielten die beiden scheidenden Stützen des Chorvorstands, ebenso wie Ulrich Sander, der sein zusätzliches Engagement für den Chor als Kassierer weiterhin wahrnehmen wird. Blumen gab es auch für Horst Müller, dem übungsfleißigsten Sänger in 2018.

Chorleiter Marius Rohde blickte auf die 23 öffentlichen Auftritte und 38 Übungsabende in 2018 zurück, merkte dazu an, dass die Teilnahme an den Proben durchaus größer sein könnte. „Wir können uns eigentlich kein Ausfall von Stimmen leisten“, appellierte er an die Mitglieder. Mit Rücksicht auf das hohe Durchschnittsalter der Chormitglieder will Rohde nun nicht mehr besonders anspruchsvolle Chorsätze proben, gemeinsame Übungsabende mit dem Frauenchor Wassensdorf und Auftritte mit dem Männerchor Jahrstedt-Germenau anstreben. Entsprechende Absprachen gebe es bereits zwischen der Wassensdorfer Chorleiterin Bärbel Folgner. Sie, also Folgner, sieht in gemeinsamen Proben eindeutige Synergieeffekte für ein Klangbild, das beiden Chören in der Öffentlichkeit gut zu Gesicht stehen kann. Der Einstieg falle zudem nicht schwer, da beide Chöre über ein gemeinsames Repertoire verfügen und so neuen Lieder auch neue Klangfarben verleihen könnten.