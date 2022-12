Buch aufgetaucht Damals war's in Weddendorf - Kuriose und traurige Geschichten

„Am Bahndamm stand ein Fliederbusch“ – so lautet der Titel eines Buches von Bernd Hasch, das derzeit in Weddendorf die Runde macht. Der Inhalt dürfte bei den Älteren im Ort für jede Menge Gesprächsstoff sorgen – zumal einige als direkte Komparsen namentlich in Erscheinung treten.