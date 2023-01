Damit im Ernstfall in Oebisfelde der Notstrom fließt

Um auf einen Blackout vorbereitet zu sein, hat die freiwillige Feuerwehr die Notstromeinspeisung an der Sporthalle in Oebisfelde getestet. Auch das Notstromaggregat aus Bösdorf kam zum Einsatz.

Im Schaltkasten befindet sich der Netzschalter für die mobile Notstromeinspeisung. Sollte es zu einem Blackout in der Einheitsgemeinde kommen, wird hierüber in der zentralen Sammelstelle die Wärmeversorgung und Notlichtbeleuchtung gewährleistet.

Oebisfelde - Sollte es zu einem größeren Stromausfall kommen, einem Blackout, sind in der Einheitsgemeinde die Sporthallen in Oebisfelde und Weferlingen als zentrale Sammelstellen geplant. Beide verfügen jeweils über eine Notstromeinspeisung. Und wie das funktioniert, demonstrierte am Montagabend die Bösdorfer Wehr.