Im vergangenen Jahr kannten die Strom- und Gaspreise nur eine Richtung – die nach oben. Doch seit einigen Wochen sinken sie, zumindest an der Börse. Können Verbraucher jetzt aufatmen?

Das sagen regionale Energieanbieter in Oebisfelde-Weferlingen

Seit Januar 2023 gilt die Strompreisbremse der Bundesregierung. Verbraucher und Unternehmer sollen damit entlastet werden. Auch an der Strombörse sinken die Preise.

Oebisfelde/Weferlingen - Es tut sich etwas auf dem Strommarkt. Im Januar kostete die Kilowattstunde Strom an der europäischen Strombörse in Leipzig 12,8 Cent. Ein paar Monate zuvor waren es noch 50 Cent. Wird Strom nun also wieder günstiger? Volksstimme hat bei den regionalen Anbietern LSW und Eon nachgefragt.