Als erster Impfwilliger kam der Gehrendorfer Siegfried Bohndick am Montag zum dezentralen Impftermin. Die Injektion mit dem Vakzin verabreichte der Oebisfelder Mediziner Dr. Bernd Schuster. Foto: Harald Schulz

Das dezentrale Impfen gegen Corona ist in Oebisfelde angelaufen. Das Ziel für Montag wurde erreicht.

Oebisfelde l Bereits gut eine halbe Stunde vor dem Impfstart stand die ehrenamtliche Helfertruppe Montag früh einsatzbereit vor der Oebisfelder Sporthalle am Bahnhof parat. Bevor die achtköpfige Truppe sich allerdings um die ersten impfwilligen Senioren kümmern konnte, bat Stationsleiterin Mandy Mrosinsky vom DRK-Kreisverband Börde alle zum Schnelltest. Spannende 15?Minuten des Wartens folgten für Andreas Werner und die anderen Helfer. Dann stand fest, dass keiner an einer nachweisbaren Corona-Infektion erkrankt war. Und auch beim verantwortlichen Mediziner für die Impfungen, dem bereits im Ruhestand weilenden Dr.?Bernd Schuster aus Oebisfelde, blieb der Test ohne Auffälligkeiten.



Die 82-jährige Renate Gerlach und der ein Jahr jüngere Siegfried Bohndick waren die ersten Senioren, die zur Schutzimpfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer eintrafen. Ihre erste Unsicherheit verflog schnell aufgrund der umsichtigen Betreuung durch die ehrenamtlichen Helfer. Die Aufnahme der Personalien mit digitalem Messen der Körpertemperatur, das Aufklärungsgespräch durch den Arzt, die Impfung an sich und auch die Ruhepause - alles verlief wie in einem Rutsch, doch ohne Hast, wie Rentner Bohndick später unaufgeregt rekapitulierte. In 14 Tagen wird sich dieses Impfprozedere wiederholen, dann erhalten die Geimpften die zweite Dosis mit dem gleichen Vakzin.



Wie viele Impfdosen nicht an Personen der Risikogruppe eins verimpft wurden, wird Mandy Mrosinsky tagesaktuell dem Impfzentrum in Haldensleben mitteilen. Laut ihren Informationen wäre es möglich, nicht benötigte Dosismengen direkt vor Ort an risikorelevante Personen zu verabreichen. Um aber unverhältnismäßig viele Anfragen für eine solche Impfmöglichkeit zu vermeiden, werden diese Angaben intern behandelt.



Bereits heute früh stand das nächste Helferteam für das dezentrale Impfen parat, da täglich gewechselt wird. Bürgermeister Hans-Werner Kraul und Ortsbürgermeisterin Bogumila Jacksch hatten sich um die Helfer bemüht.