Gerade ländliche Kommunen haben es schwer, wenn es um die Wahlhelfersuche geht. Oft ist die Bevölkerungsdichte geringer und die Einwohner sind älter. Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen hat deshalb ihre Ortschaftsräte für die Landtagswahlen im September aktiv mit eingespannt.

Die Qual der Wahl: Ortschaftsräte unterstützen Stadt bei der Suche nach freiwilligen Wahlhelfern

Am 6. September finden auch in Oebisfelde-Weferlingen die Landtagswahlen statt. Hierfür sollen die Ortschaftsräte die Stadt unterstützen, ausreichend Wahlhelfer zu finden.

Döhren. - In Deutschland wird es zunehmend schwieriger, ausreichend Wahlhelfer für die Besetzung der Wahllokale zu gewinnen. Davon ist auch die Stadt Oebisfelde-Weferlingen teils betroffen. Während einige Wahlbezirke problemlos besetzt werden können, kommt es vor allem in kleineren Ortschaften immer wieder zu personellen Engpässen. Die Stadtverwaltung muss deshalb regelmäßig kurzfristig umorganisieren oder Ersatzkräfte einsetzen, um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlen sicherzustellen.