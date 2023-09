Natur Die Schölecke bei Hörsingen hat einen neuen Bachlauf

Die Arbeiten zur Verlegung der Schölecke am Schäferteich in Hörsingen sind fast beendet. 500 000 Euro kostet das Projekt. Warum es notwendig war und was das Klima damit zu tun hat, erklärt der Geschäftsführer vom Unterhaltungsverband Aller (UHV), Andreas Löbe.