Auf die Plätze, fertig, los: Jetzt kommt es auf jede Sekunde an. Hier ist das Buchhorster Team am Start.

Buchhorst - Der Pandemie-Modus ist vorbei. Das zeigte die Teilnehmerzahl beim Kampf um den begehrten Ohre-Pokal. Sieben Erwachsenen- und sieben Jugendmannschaften aus den Feuerwehren der Region waren in Buchhorst angetreten, um zu zeigen, wie gut sie als Team funktionieren.

Wehrleiter Karsten Schulz zeigte sich angesichts der Beteiligung auch dementsprechend zufrieden. Auch das Wetter spielte mit. Ein kurzer Regenschauer bei der offiziellen Begrüßung, doch das machte die Sonne, die gleich danach zum Vorschein kam, wieder wett. Selbst die absolute Windstille kam den Teilnehmern sportlich sehr entgegen. „Da sind die Disziplinen in kürzerer Zeit zu schaffen.“

Teamarbeit ist wichtig

Wasser marsch heißt es am Ende eines Durchlaufs. Ines Jachmann

Und die Disziplinen forderten den Teams wieder alles ab. Während ein Trupp die Schläuche kuppelt, über einen Wasserbehälter den Löschangriff aufbaut und die Saugkopf-Armatur in Gang setzt, muss ein Angriffstrupp mit Schläuchen über eine Distanz von 60 oder 100 Meter nach vorne sprinten und die Löschwasserversorgung aufbauen.

„Das muss im Prinzip alles synchron laufen, denn ist erst einmal Wasser im Schlauch, kann ich nicht mehr weiter. Die 60 oder 100 Meter müssen wirklich ausgelaufen werden“, erklärt Schulz. Am Ende müssen die Jugendteams mit dem Wasserstrahl einen Kanister vom Podest schießen und die Männer eine Zielscheibe treffen, bis ein Signal aufleuchtet.

Ganz schön anstrengend: Hannah gibt beim 60-Meter-Sprint alles. Ines Jachmann

Sollte beim ersten Lauf etwas schiefgehen, hat die Mannschaft in einem zweiten Durchgang die Chance, das auszugleichen und ein besseres Ergebnis zu erzielen. Es klingt einfach, ist es aber nicht. Jeder Handgriff muss sitzen. Damit es auch für die Zuschauer interessant und erlebbar ist, starten jeweils zwei Teams nebeneinander. Über eine digitale Anzeige läuft die Zeit mit. Am Ende werden alle Zeiten der Durchläufe ausgewertet. Das schnellste Team gewinnt.

Bei den Männern standen neben dem Gastgeberteam Buchhorst noch Fahrendorf, Dannefeld, Mieste, Haldensleben, Roxförde und Mannhausen mit am Start. Für die Jugend traten Buchhorst, Breitenrode, Gehrendorf, Dannefeld, Mieste, Haldensleben und Hundisburg an.Bei den Erwachsenen hatten die Buchhorster Männer am Ende mit 26,90 Sekunden die Nase vorn. Damit blieb der Ohre-Pokal wieder bei den Gastgebern. Platz zwei ging mit 26,93 Sekunden an die Fahrendorfer. Dannefeld wurde Dritter.

Ganz zufrieden zeigte sich Karsten Schulz trotz des Sieges seines Teams dennoch nicht. „Die Zeit ist noch nicht ganz das, was wir erhofft haben. Da geht noch was.“ Warum Schulz das Ergebnis so kritisch sieht, liegt vielleicht daran, dass die Buchhorster diese Woche noch am größten Löschangriff-Wettkampf Deutschlands auf der Insel Poel teilnehmen werden. Das der Wettkampf um den Ohepokal nur eine Woche davor stattfindet, ist nicht ganz zufällig. „Für uns ist das nochmal ein gutes Training im Wettkampf-Modus, bevor es in den Wettstreit mit über 150 Feuerwehrteams aus ganz Deutschland geht.“

Die Zuschauer genossen das sonnige Wetter und verfolgten mit Spannung die zwei Durchgänge der insgesamt 14 Teams. Ines Jachmann

Nicht ganz so viel Glück hatte diesmal die Buchhorster Jugend. Mit 28,15 Sekunden reichte es „nur“ für Platz zwei. Auf das Siegerpodest nach ganz oben schafften es die Dannefelder, die mit 26,50 Sekunden eine beeindruckende Zeit hinlegten. Dritter wurden die Miester mit 29,30 Sekunden.

Grund zum Jubeln gab es auch beim Gehrendorfer Team. Eine reine Mädchentruppe, die einzige übrigens bei diesem Wettkampf. Die Entscheidung, in Buchhorst mit an den Start zu gehen, sei kurzfristig gefallen, erzählt eine der Mütter, die natürlich als Fans ihre Kinder beim Wettkampf lautstark von der Zuschauerbank aus anfeuerten.

Trotz Unterzahl Platz vier

Zum ersten Mal mit am Start das Jugend-Team der Gehrendorfer Feuerwehr. Die zwei Läufe meisterten sie mit Bravour. Ines Jachmann

Zu allem Pech sei in letzter Minute noch jemand ausgefallen, so dass die Mädels in Unterzahl an den Start gehen konnten. Viel Zeit zum Trainieren war nicht. Doch dafür legten sie eine ordentliche Leistung ab. „Das Laufen mit dem Schlauch war richtig anstrengend“, erzählt Luisa. Und Teamkollegin Hannah ergänzt: „Das Zusammenkuppeln beim A-Schlauch im Wasserkasten auch. Da muss man echt schauen, dass man die Richtigen trifft.“ Ins Schwitzen seien sie alle gekommen. Den zweiten Durchgang absolvierten sie dafür mit 33,20 Sekunden, was am Ende Platz vier bedeutete.

Wehrleiter André Wolter ist stolz auf sein Mädchen-Team. „Für ihren ersten Wettkampf haben sie eine tolle Leistung abgeliefert.“ Sein Lob richtet sich aber auch in Richtung Veranstalter. „So ein Wettkampf wie hier unter Feuerwehren wird ja nicht mehr von der Stadt gefördert, was ich persönlich sehr traurig finde. Was die Buchhorster hier auf die Beine stellen, geschieht alles auf ehrenamtlicher Basis. Das verdient großen Respekt.“