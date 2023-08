Seit vielen Jahren kümmert sich eine 83-Jährige um die Blumenrabatte vor dem Mehrfamilienhaus, in dem sie wohnt. Zwei über einen Meter große Lilien waren ihr ganzer Stolz. Jetzt hat ein Dieb die Blumen geklaut.

Dreiste Diebe stehlen einer Rentnerin in Oebisfelde die Blumen

Dreiste Diebe buddelten in diesem Beet die Lilien aus.

Oebisfelde - An den Lilien in der Blumenrabatte vor dem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße 20 erfreuten sich viele Oebisfelder. Ausgesät und über Jahre gehegt und gepflegt hat sie eine 83-jährige Anwohnerin des Hauses. Nun sind sie weg. Gestohlen.